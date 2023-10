C’est annoncé, le PSG fonce sur un crack

Jean de Teyssière

Connaissez-vous Samuele Inacio ? Cette pépite, déjà considérée comme un futur très grand joueur fait l'objet de convoitises de la part de gros clubs européens, comme le PSG. Appartenant à l'Atalanta Bergame, le milieu offensif italien est né en 2008 et est donc âgé de 15 ans. Ce qui n'empêche pas le PSG de vouloir le faire partir d'Italie.

Le futur du football s'appelle-t-il Samuele Inacio ? Le milieu offensif est en train de taper dans l'œil de nombreux clubs, qui aimeraient réussir à le faire partir de l'Atalanta Bergame, où il évolue actuellement. Le milieu offensif italien, considéré comme un prodige du football pourrait vite changer d'air.

Un père ancien footballeur

Le site Tutto Mercato Web fait une brève biographie de Samuele Inacio et on y apprend que le prodige de 15 ans est le fils de Piá Inacio, ancien footballeur professionnel, formé à l'Atalanta et qui a notamment évolué au SSC Naples ou encore au Torino. D'origine brésilienne, son fils, né à Bergame, dispose, lui, de la nationalité italienne.

Le PSG et Dortmund sur Inacio ?