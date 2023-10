Boulette en direct, il annonce un nouveau joueur au PSG !

Thibault Morlain

Infranchissable dans les cages de l’équipe de France depuis sa promotion comme numéro 1, Mike Maignan a tout de même craqué ce vendredi soir face aux Pays-Bas. Cela n’efface toutefois en rien le talent du portier des Bleus et du Milan AC. Après la victoire face aux Néerlandais, Lucas Hernandez a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de Maignan, allant jusqu’à commettre une amusante boulette à propos du gardien formé au PSG.

Successeur d’Hugo Lloris comme gardien numéro 1 de l’équipe de France, Mike Maignan s’est rendu coupable ce vendredi soir d’une erreur sur le banc des Pays-Bas. Fort heureusement, cela n’a pas empêché les Bleus de s’imposer (1-2) et de valider par la même occasion leur qualification pour l’Euro 2024. Une qualification dans laquelle Maignan y est d’ailleurs pour beaucoup. En effet, le joueur du Milan AC a seulement encaissé son premier but des éliminatoires contre les Oranjes. Impressionnant dans les buts de l’équipe de France, le gardien de 28 ans époustoufle tout le monde…

Après cette rencontre entre l’équipe de France et les Pays-Bas, Lucas Hernandez a d’ailleurs encensé Mike Maignan. De passage au micro de TF1 , le défenseur du PSG et des Bleus a alors lâché : « Pour moi il n’y a pas meilleur que lui aujourd’hui, il est top 1. Il a un niveau incroyable, pour moi c’est vraiment le numéro 1 au monde ». En direct, Hernandez a ensuite commis une boulette à propos de Maignan : « On a la chance de l’avoir en club, euh en sélection ». S’il est bien formé au PSG, le gardien de l’équipe de France est aujourd’hui au Milan AC et non à Paris avec Lucas Hernandez.

