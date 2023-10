«C’est le number one» : Un joueur du PSG déclare sa flamme à Mbappé en direct !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé dépasse Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France et se trouve à seulement deux unités du podium et des 44 buts d’Antoine Griezmann. Pour Lucas Hernandez, Mbappé est le numéro un au monde à ses yeux actuellement.

Lucas Hernandez évolue avec Kylian Mbappé depuis des années et a même soulevé la Coupe du monde avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG en 2018. Ayant signé au Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison, Lucas Hernandez s’est lâché vendredi soir en zone mixte sur son capitaine en équipe de France.

Mbappé dépasse Platini au classement des buteurs de l’équipe de France

Car en effet, à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, Kylian Mbappé a inscrit un doublé face aux Pays-Bas (2-1) qui a non seulement permis à l’équipe de France de valider son billet pour l’Euro 2024 en Allemagne, mais aussi d’égaler, puis de dépasser le nombre de buts marqués par Michel Platini dans l’histoire de l’équipe de France.

Le Real Madrid tient le remplaçant de Benzema, ce n’est pas Mbappé ! https://t.co/SjChooQy60 pic.twitter.com/ziR2RDVXah — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«Je ne suis pas surpris, il n’a pas de limites»