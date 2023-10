Il annonce une grande surprise avec ce joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison impressionnant au PSG où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme le capitaine de l'équipe de France Espoirs. Par conséquent, la prochaine étape pour le jeune parisien sera d'être sélectionné par Didier Deschamps avec les A. Et pour Walid Acherchour, Warren Zaïre-Emery sera bien la surprise lors du prochain Euro l'été prochain.

Lancé par Christophe Galtier dans le grand bain, Warren Zaïre-Emery explose cette saison sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Une situation qui lui a permis de convaincre Thierry Henry d'en faire son capitaine avec l'équipe de France Espoirs. Et Walid Acherchour estime même que le jeune milieu de terrain parisien pourrait être la surprise de Didier Deschamps à l'Euro.

Zaïre-Emery, la surprise de Deschamps ?

« S'il y a un joueur qui peut arriver en équipe de France et qu'on a jamais vu, ce serait lui. Surtout que Didier Deschamps en a parlé pendant sa conférence de presse, en disant qu'il n'était pas très loin et qu'il le suivait. Il est avec les Espoirs, il est capitaine, il est titulaire avec le PSG, donc s'il fait une quarantaine de matches cette saison... », lance le journaliste au micro de Génération After sur RMC avant de poursuivre.

