Le crack du PSG va bientôt bouger ?

En plus de sa grosse montée en puissance des derniers mois avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est entré en équipe de France espoirs par la grande porte puisqu'il a été nommé capitaine par Thierry Henry. Et son sélectionneur se projette déjà sur une promotion vers les A pour le jeune crack du PSG.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà figure de titulaire indiscutable au PSG cette saison, lui qui avait découvert le monde professionnel il y a seulement quelques mois. Et le jeune milieu de terrain ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il a récemment été nommé capitaine de l'équipe de France espoirs par Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets, qui le voit d'ailleurs franchir très rapidement l'étape supérieure chez les Bleus.

« Le désir qu'il intègre les A »

Interrogé en conférence de presse lundi, Thierry Henry s'est confié à ce sujet sur Warren Zaïre-Emery : « Je n'ai pas peur que Warren intègre l'équipe A, j'en ai le désir. Je n'ai aucun problème à ce sujet, et je pense que son objectif ultime est de franchir cette étape. Ce qui m'impressionne chez Warren, c'est sa maturité. Quand vous regardez sa date de naissance, il est jeune (17 ans), mais sa façon de jouer ne l'est pas. Il fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Je ne vais pas revenir sur son match à Newcastle et celui du PSG, mais il ne donnait pas l'impression d'avoir son âge dans de telles situations », confie le sélectionneur des espoirs, qui voit donc Zaïre-Emery capable d'intégrer l'équipe de France A dans un avenir proche.

« Il est déjà remarquable »