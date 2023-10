«C’est un objectif» : Il l'annonce, il veut rivaliser avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine de l'équipe de France depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Kylian Mbappé devrait conserver le brassard encore de nombreuses années. Néanmoins, cela n'empêche pas d'autres cadres des Bleus de convoiter ce statut, à l'image d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de la Juventus est devenu un joueur majeur de Didier Deschamps, et il ne cache pas ses ambitions.

Depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, les statuts en équipe de France ont évolué. En effet, les retraites d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, deux éléments très importants dans le vestiaire ont changé la donne. Par conséquent, Didier Deschamps a décidé de faire de Kylian Mbappé son capitaine malgré le fait qu'Antoine Griezmann convoitait également le brassard. Mais un troisième joueur n'est pas à exclure, à savoir Adrien Rabiot.

Rabiot rêve de devenir capitaine de l'équipe de France

« C’est énorme. Ça représente un statut particulier. Généralement, on a une sacré carrière qui a du poids, une personnalité pour guider un groupe. On représente notre nation, c’est le Graal. Ce n’est pas forcément un rêve mais c’est important, comme devenir titulaire. Pour moi qui ai des objectifs, pouvoir mettre ça, c’est important », assure le milieu de terrain de la Juventus dans une interview accordée à RMC Sport , avant de se confier sur son statut en équipe de France depuis le retraite internationale d’Hugo Lloris, Karim Benzema et Raphaël Varane.

«C’est bien qu'on soit plusieurs à donner son avis»