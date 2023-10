Un clash éclate, Mbappé imité par l'entraineur du PSG ?

Amadou Diawara

En guerre avec les journalistes depuis ses années de footballeurs, Luis Enrique a déjà boycotté des conférences de presse depuis le début de sa carrière d'entraineur. Alors qu'il a eu une prise de bec avec Alexandre Ruiz ce dimanche soir, le technicien du PSG pourrait être de moins en moins vu devant les médias. A l'instar de Kylian Mbappé, qui n'a pas pris la parole en public lors du dernier rassemblement des Bleus malgré son statut de capitaine.

Ce dimanche soir, Luis Enrique a laissé éclater sa colère. Alors qu'il n'a pas apprécié une question d'Alexandre Ruiz après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Rennais, le coach du PSG a dégoupillé.

Polémique au PSG, cette star est moquée sur les réseaux sociaux https://t.co/CdetwTQtbz pic.twitter.com/Kf2hkvaI68 — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Enrique en passe de boycotter les conf avec le PSG ?

D'après les informations de L'Equipe , Luis Enrique est en guerre avec les journalistes depuis son transfert du Real Madrid vers le FC Barcelone en 1996. En effet, l'ancien milieu offensif est allé jusqu'à casser l'appareil d'un photographe de Marca, qui s'était présenté à sa visite médicale. D'ailleurs, Luis Enrique a boycotté de nombreuses conférences de presse lorsqu'il entrainait la réserve du FC Barcelone ou lorsqu'il était sélectionneur de la Roja . Au Barça, il préférait envoyer son adjoint face aux médias, tandis qu'avec l'Espagne, il s'exprimait exclusivement sur son compte Twitch lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Mbappé est resté muet lors du dernier rassemblement des Bleus

On peut donc imaginer Luis Enrique en faire de même avec le PSG, et boycotter des conférences de presse pour éviter les journalistes. Dans ce cas, il imiterait son numéro 7, Kylian Mbappé. En effet, le capitaine de Didier Deschamps ne s'est pas présenté face aux journalistes lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, et ce, pour ne pas être questionné sur sa situation contractuelle (son contrat avec le PSG se termine le 30 juin) et sur son été agité.