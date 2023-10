Polémique au PSG, cette star est moquée sur les réseaux sociaux

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Achraf Hakimi a créé la polémique en marquant le deuxième but du PSG après avoir touché le ballon de la main au début de l'action. Alors que le numéro 2 parisien a joué les amnésiques lorsqu'on l'a interrogé sur ce fait de jeu, le Stade Rennais lui a rafraichi la mémoire à sa manière sur les réseaux sociaux.

Pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir. Et le club de la capitale est revenu à Paris avec les trois points (1-3). Toutefois, le PSG a inscrit un but litigieux face aux Bretons. En effet, Achraf Hakimi a touché le ballon de la main en début d'action avant d'inscrire le deuxième but rouge et bleu. Et lorsqu'on l'a interrogé sur ce fait de jeu, le numéro 2 du PSG a botté en touche.

«Quelle main ?»

« Quelle main ? (le journaliste rigole et lui dit au départ de l'action du second but). Je ne sais pas de quelle action tu me parles (on lui reprécise la main sur le but). Tu n'as pas bien regardé le but, c'est de la tête (on lui redit au début de l'action). Non, je ne sais pas. Je n'ai pas revu l'action, je vais la revoir après » , a confié Achraf Hakimi au micro de Prime Video . Une sortie qui a beaucoup amusé le Stade Rennais.

Rennes se moque d'Hakimi après sa main