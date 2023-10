Le boss du PSG se justifie après le fiasco

Thibault Morlain

Après avoir débuté sa campagne de Ligue des Champions par une victoire face à Dortmund, le PSG totalement coulé sur la pelouse de Newcastle. Complètement dépassés, les hommes de Luis Enrique ont été dominés durant les 90 minutes. Un fiasco qui a bien évidemment fait énormément réagir et voilà que Nasser Al-Khelaïfi a livré sa réaction à ce sujet.

Le premier gros accroc de la saison du PSG est donc arrivé en Ligue des Champions, face à Newcastle. Alors qu'on attendait beaucoup de ce choc européen, on a été très surpris de voir les Parisiens passer totalement à côté de leur rencontre. Le pari du 4-2-4 de Luis Enrique n'aura pas fonctionné et les Magpies n'ont fait qu'une bouchée du PSG.

PSG : Il rejoint Mbappé et se plante, il vide son sac https://t.co/f0VEHAm7XA pic.twitter.com/z2hQXrNNzh — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Quel match ? »

Ce mardi, Le Parisien rapporte cette anecdote à propos de la réaction de Nasser Al-Khelaïfi sur cette débâcle du PSG. En marge du dernier Grand Prix du Qatar en F1, DJ Snake aurait alors interpellé le président parisien, lui demandant : « Nasser, que s’est-il passé à Newcastle ? C’était quoi ce match ? ». Ce à quoi Al-Khelaïfi a répondu : « Quel match ? Je ne vois pas de quoi tu parles ».

« Il faut du temps... »