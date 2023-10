PSG : Il dénonce un problème avec Luis Enrique

Pierrick Levallet

Si la soirée avait tout pour ravir Luis Enrique ce dimanche soir après la victoire du PSG sur la pelouse de Rennes (1-3), l'entraîneur espagnol a totalement craqué face à Alexandre Ruiz après la partie. Le journaliste a d'ailleurs fait savoir que la communication de l'ex-coach du Barça pourrait rapidement devenir un problème dans la capitale.

Après la gifle reçue sur la pelouse de Newcastle mercredi dernier (4-1), le PSG s’est remis sur de bons rails en s’imposant à Rennes ce dimanche (1-3). Mais après la partie, Luis Enrique a totalement craqué face à Alexandre Ruiz. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial » a lancé l’entraîneur du PSG au journaliste en direct de Free Ligue 1 .

«Ça peut être une problématique»

Luis Enrique n’a pas mâché ses mots, et Alexandre Ruiz a avoué que cela pourrait rapidement devenir un problème au PSG. « Si sa comm peut être préjudiciable ? De la connaissance que j’ai par rapport à ce qui s’est passé en Espagne, ayant eu beaucoup d’échanges avec les Espagnols qui m’ont beaucoup appelé depuis hier soir et aujourd’hui également. Ils m’ont accompagné en soulignant le respect de la profession et de l’interlocuteur et donc, ils ont mis en relief ce qui s’était passé lors des années précédentes et de ses passages que ce soit en Espagne ou en Italie du côté de la Roma. Je pense, ce n’est qu’une opinion personnelle, ça peut être une problématique » a indiqué le journaliste au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Notre mission première est de relater»