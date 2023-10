PSG : Luis Enrique craque en direct, il monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a perdu son calme face au journaliste Alexandre Ruiz ce dimanche soir. Après la victoire de son équipe face à Rennes, l'entraîneur du PSG n'a pas masqué sa colère devant certaines questions. Pour Jérôme Rothen, le technicien espagnol est dans son bon droit. Au micro de RMC, il a tenu à prendre sa défense.

Le PSG a, certes, remporté son match face à Rennes ce dimanche soir (1-3), mais n'a pas montré son meilleur visage durant certains périodes. Après le coup de sifflet final, Alexandre Ruiz a souligné la fébrilité du club parisien et a interrogé Luis Enrique à ce sujet. La réponse a été cash. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial » a lâché le coach du PSG sur le plateau de Free Ligue 1. Une déclaration, qui a provoqué la polémique. Mais Luis Enrique peut compter sur le soutien de Jérôme Rothen.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

« Non, ça me dérange pas du tout »

« Si ça pose problème ? Non ça ne pose pas problème, c’est une personnalité. On se plaignait au PSG trop souvent de ne pas avoir de personnalité, un entraîneur à poigne. Jusqu’à preuve du contraire, on l’a. Donc non, ça me dérange pas du tout, au contraire, je trouve qu’il a ses idées, il les met en place. Encore une fois et je reste sur la mème lignée : juger un entraîneur au bout de deux mois et demi, quel que soit l’entraîneur, c’est compliqué. Il a ses idées, il est convaincu que ses idées sont les bonnes » a déclaré l'ancien joueur du PSG.

« Il peut y avoir un ras-le-bol »