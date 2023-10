PSG : Attaqué par Luis Enrique, il répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La scène fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mécontent des questions qui lui sont posées, Luis Enrique n'a pas hésité à répondre sèchement à Alexandre Ruiz. «C’est toi qui ne comprends rien», a même lancé l'entraîneur du PSG au journaliste. Mais ce dernier a préféré rétorquer avec humour une fois que le technicien espagnol avait quitté le plateau.

Après la victoire contre Rennes (3-1), Luis Enrique s'est présenté au micro de Free Ligue 1 , et Alexandre Ruiz a eu la mauvaise idée de lui poser une question sur les détails à améliorer. Et l'entraîneur du PSG n'a pas aimé cette négativité : « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre ».

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«C’est toi qui ne comprends rien»

Alexandre Ruiz a ensuite essayé de justifier sa question en assurant qu'il était important que le jeune public comprenne les choix tactiques. Mais cela n'a pas convaincu Luis Enrique. « Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses », ajoute l'entraîneur du PSG avant de quitter le plateau.

«Je suis monsieur "négativo" »