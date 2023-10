Le PSG annonce déjà son prochain phénomène

Thibault Morlain

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n’en finit plus d’impressionner avec le PSG. Ce dimanche, face à Rennes, il a encore livrer une très grande performance. Alors que le club de la capitale ne peut que se réjouir de voir un tel talent exploser, voilà que d’autres cracks sont en train d’apparaitre derrière. Et le prochain phénomène du PSG serait déjà identifié.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le PSG est l’un des meilleurs centres de formation en France et en Europe. Warren Zaïre-Emery est d’ailleurs actuellement le symbole de cette réussite. A 17 ans, le milieu de terrain est indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique. Le PSG tient là un véritable phénomène et d’autres pourraient suivre…



Le vestiaire du PSG se mobilise et annonce du lourd https://t.co/CDjB1C0QGY pic.twitter.com/B5hM6exoHY — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Il peut aller très loin »

Pas encore apparu chez les professionnels, Joane Gadou impressionne lui au sein des équipes de jeunes du PSG. Mais son talent fait déjà parler. Directeur adjoint du football à Paris, Yohan Cabaye s’est confié sur ce talent, l’imaginant suivre la même trajectoire que Zaïre-Emery. « Si on parle de projection, c’est toujours de donner une limite. Mais le potentiel, il peut aller très loin », explique-t-il pour le podcast L’avenir leur appartient.

« Il peut peut-être avoir une trajectoire comme Warren »