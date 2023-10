PSG : Il l’affirme, son club tient le «futur Mbappé»

Hugo Chirossel

Auteur d’un doublé, Junior Kroupi a impressionné dimanche, lors de la rencontre entre l’OL et Lorient (3-3). S’il est âgé de seulement 17 ans, Tiémoué Bakayoko voit en lui des qualités similaires à celles de Kylian Mbappé. Il connaît bien l’attaquant du PSG, pour avoir évolué à ses côtés à l’AS Monaco.

L’OL et Lorient nous ont offert une rencontre spectaculaire dimanche après-midi. Alors que les Gones menaient 3-1, ils ont finalement été rejoints par les Merlus (3-3). Ces derniers ont pu compter sur un très bon Junior Kroupi, auteur d’un doublé.

«C’est un phénomène»

Tiémoué Bakayoko, qui a connu Kylian Mbappé à l’AS Monaco, voit d’ailleurs des similitudes entre l’attaquant du PSG et Junior Kroupi : « C’est un phénomène. Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu. Il fait tout très vite. Il a déjà de bonnes stats pour un jeune de son âge (trois buts) », a déclaré le milieu de Lorient, dans des propos relayés par Ouest-France .

«On a un futur Kylian Mbappé»