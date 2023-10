PSG : «Un problème», Riolo tacle sèchement Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement frustré par la prestation délivrée par Kylian Mbappé dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais, Daniel Riolo estime que le numéro 7 du PSG ne joue pas son jeu et force trop dans un rôle de passeur que ne lui correspond pas du tout. Il se lâche à ce sujet.

Comme ce fut le cas lors des deux précédents matchs du PSG contre Clermont (0-0) et Newcastle (défaite 4-1), Kylian Mbappé est resté muet face au but dimanche soir. Malgré le succès de son équipe à Rennes (3-1), le capitaine de l'équipe de France n'a pas marqué, et il est même à l'origine d'un incroyable raté alors qu'il avait fait le plus dur et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Mais aux yeux de Daniel Riolo, Kylian Mbappé n'a jamais vraiment cherché à jouer sur ses propres qualités dimanche soir avec le PSG.

« Je comprends pas »

Au micro de l'After Foot, l'éditorialiste de RMC Sport a pointé du doigt la prestation de Kylian Mbappé : « Il y a une sorte de volonté chez Mbappé de devenir un passeur. Je veux bien. Que tu ajoutes ça à ta panoplie je veux bien, mais que tu la substitue à ce qui faisait ta force, à savoir l’accélération, l’élimination, les belles frappes, là j’avoue j’ai un problème. Je comprends pas », estime Riolo.

« Il n’a pas la technique de Benzema »