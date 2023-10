L'entraineur du PSG lance une révolution, cette star jubile

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique alterne entre deux tactiques distinctes : le 4-3-3 et le 4-2-4. Alors que le club parisien s'est imposé en utilisant son premier système ce dimanche soir face au Stade Rennais, Achraf Hakimi s'est réjoui de voir son équipe pouvoir évoluer dans différentes compositions.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remercié Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique. Arrivé avec sa philosophie de jeu très offensive, le technicien espagnol a travaillé deux différentes formations avec ses joueurs. En effet, Luis Enrique a fait évoluer son équipe à la fois en 4-3-3 et en 4-4-2.

PSG : Mbappé l'inquiète, il dévoile un changement https://t.co/QQYWigboPl pic.twitter.com/5eLEScvnHN — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Le PSG est passé d'un 4-2-4 à un 4-3-3 contre Rennes

Alors que le PSG a pris une correction face à Newcastle ce mercredi en Ligue des Champions (4-1) - et ce, en évoluant en 4-2-4 - Luis Enrique a fait repasser son équipe en 4-3-3. Un choix qui a payé, puisque le club de la capitale s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1.

«C’est vraiment bien de pouvoir changer de système»