PSG : Dembélé monte au créneau pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Après 25 premières minutes poussives, le PSG a déroulé pour se défaire du Stade Rennais (1-3) au Roazhon Park grâce à des buts de Vitinha, Achraf Hakimi et Randal Kolo-Muani. Pour le quatrième match consécutif, Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets et a notamment manqué une grosse occasion le but vide. Son coéquipier Ousmane Dembélé l'a défendu devant les journalistes.

Quatre jours après la débâcle à Newcastle, le PSG s'est relevé et a battu sa bête noire. Les hommes de Luis Enrique remontent à la troisième place et retrouvent la confiance avant la trêve. Seule ombre au tableau dans cette soirée quasi-parfaite, la nouvelle prestation en demi-teinte de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG s'est notamment fait remarquer en ratant un but qu'il s'était fait tout seul. Après avoir éliminé Steve Mandanda, Mbappé n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets car le but était vide, mais il a tiré au dessus. Ousmane Dembélé a volé à son secours.

PSG : Mbappé l'inquiète, il dévoile un changement https://t.co/QQYWigboPl pic.twitter.com/5eLEScvnHN — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«On se devait de réagir»

L'attaquant parisien a d'abord salué la réaction de ses partenaires. « Après deux matches difficiles en championnat et en Ligue des Champions, on se devait de réagir avec cette victoire ici à Rennes. On a mis beaucoup d’envie dans ce match. On voulait repartir avec les trois points avant la trêve. C’était important de recoller tout en haut au classement parce que les concurrents commençait un peu à s’échapper. On a mis ce qu’il fallait pour avoir les trois points », a déclaré Ousmane Dembélé au micro de Prime Vidéo . Il s'est ensuite arrêté en zone mixte pour défendre Kylian Mbappé.

«Je pense qu’il était fatigué»