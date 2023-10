PSG : Coup de théâtre sur le mercato, que doit faire Mbappé ?

La rédaction

Le PSG est dans le flou concernant le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration en juin prochain et en l’état, la tendance est à une volonté de devenir agent libre avant de trancher dans l’esprit de Mbappé selon certains médias. Néanmoins, son éventuelle venue au Real Madrid serait à présent remise en question. Que doit-il faire ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé est allé au clash avec la direction du PSG à la dernière intersaison en refusant de prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2024. Le Paris Saint-Germain, de par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, a menacé Mbappé de le vendre s’il campait sur ses positions. Au final, Mbappé a été écarté du groupe comme moyen de pression, puis réintégré à la mi-août.

Le Real Madrid doit sacrifier Vinicius Jr ou Rodrygo pour Mbappé !

Pour autant, que ce soit L’Équipe ou 90min , les deux médias ont affirmé que Kylian Mbappé refusait totalement de signer une prolongation de contrat, souhaitant continuer à réfléchir tout le long de la saison. Un statut d’agent libre semble être le désir actuel de Mbappé. Néanmoins, à l’étranger, un froid a été jeté sur son éventuelle venue au Real Madrid. Selon TMW , il faudrait que le Real Madrid se sépare de Vinicius Jr ou de Rodrygo Goes pour que Mbappé puisse être accueilli à la Casa Blanca.

PSG : Révélations choc sur Mbappé, la presse espagnole se régale https://t.co/FZ5FfMoVKZ pic.twitter.com/oJwJtAhkGj — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Vinicius Jr prolongé à «101%», et maintenant ?