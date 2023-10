PSG : Luis Enrique reçoit déjà un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche soir, après la victoire du PSG à Rennes, Luis Enrique est apparu considérablement agacé des questions posées par les journalistes. Une attitude inappropriée selon beaucoup d'observateurs, dont Daniel Riolo, qui fait passer un message clair à l'entraîneur espagnol du PSG.

Malgré le net succès du PSG dimanche soir en championnat sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), l'heure n'était pas à la décontraction du côté de Luis Enrique. Loin de là. Le technicien espagnol a été interrogé au micro de Free Ligue 1 après la rencontre, et il n'a pas caché son agacement face aux questions posées. La séquence a d'ailleurs très rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, et certains n'ont pas manqué de condamner fermement l'attitude de l'entraîneur du PSG face aux journalistes.

Riolo agacé par Luis Enrique

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a réagi à cette humeur de Luis Enrique, et il ne cache pas son agacement : « Si Luis Enrique ne parle qu’à PSG TV où il répond à des questions déjà préparées et pas à nous où on pourra poser des questions sur lui et sur sa personnalité, et bien ça va être soûlant, ça va être soûlant pour tout le monde et puis encore une fois il faudra que le PSG gagne pour qu’on ne lui en veuille pas de pas parler. Mais c’est pénible, je ne comprends pas qu’en 2023 qu’il y ait des entraîneurs comme ça… On disait aimer ça avec Sampaoli, Bielsa, Mourinho, même s’il est super relou il parle à sa manière. Il y a beaucoup de monde, Klopp parle, mais lui non », lâche Riolo, qui espère donc que l'entraîneur du PSG changera rapidement son comportement face à la presse.

« Il est là à tirer une tronche de 3 mètres... »