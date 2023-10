PSG : Riolo utilise Mourinho pour tacler Enrique

La rédaction

Ce dimanche soir, Luis Enrique s'est énervé contre Alexandre Ruiz après la victoire du PSG face au Stade Rennais au Roazhon Park. Selon Daniel Riolo, le technicien rouge et bleu « n'emmène pas son peuple avec lui » en agissant de la sorte, contrairement à José Mourinho, actuel coach de l'AS Rome.

Après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Rennais, Luis Enrique s'est emporté à la suite d'une question d'Alexandre Ruiz. Toutefois, ce craquage ne serait pas validé par les supporters du PSG selon Daniel Riolo.

Luis Enrique dégoupille face à Alexandre Ruiz

Présent dans l' After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo s'est servi de José Mourinho (AS Rome) pour tacler Luis Enrique. A en croire le journaliste de RMC Sport , le coach du PSG n'a pas le même pouvoir fédérateur du Special One l orsqu'il laisse éclater sa colère.

«Enrique n’emmène pas le peuple parisien avec lui en faisant ça»