PSG : Il se lâche après son altercation avec Luis Enrique

Dans le cadre du programme Free Ligue 1, Alexandre Ruiz interrogeait Luis Enrique dimanche après la victoire du PSG à Rennes (3-1), un échange tendu au vu de la réaction du technicien espagnol après une question du journaliste. Ce dernier, invité par la Cope lundi soir, est revenu sur cette altercation verbale.

Luis Enrique a du mal avec la presse et l’a encore prouvé dimanche soir. Interrogé par Alexandre Ruiz après la victoire du PSG contre Rennes (4-1) sur les points à améliorer pour la suite de la saison, le technicien espagnol s’est emporté : « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre. » Invité de la radio espagnole, le journaliste est revenu sur les origines de cet accrochage qui fait du bruit.

« Il a changé de visage et tout a changé entre lui et moi »

« Quand le PSG a gagné à Lyon (1-4) en septembre, j'ai demandé à Luis Enrique que seuls les professionnels peuvent voir les points négatifs et les expliquer. Je lui ai dit qu'il y avait des lacunes, il a changé de visage et tout a changé entre lui et moi. Le match contre Marseille, le PSG a plutôt bien joué et je lui ai dit 'chapeau parce que le match était énorme', et la question s'est super bien passée, mais il a oublié ça et ne se souvient que de Lyon et d'hier », a confié Alexandre Ruiz sur la Cope .

« Il se trompe »