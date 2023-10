PSG : Riolo balance sur Luis Enrique !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Luis Enrique s'est emporté à cause d'une question d'Alexandre Ruiz posée après la victoire du PSG face au Stade Rennais. Interrogé sur le craquage du coach parisien, Daniel Riolo lui a adressé un énorme tacle. En effet, il a estimé que Luis Enrique était à la fois « irascible » et « méprisant ».

Après la victoire du PSG face au Stade Rennais au Roazhon Park, Luis Enrique s'est présenté auprès d'Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et de Ludovic Giuly pour répondre à quelques questions. Toutefois, l'échange a mal tourné quand le coach parisien a mal pris une interrogation du journaliste de Free Ligue 1.

«C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial»

Lorsqu'Alexandre Ruiz lui a demandé s'il existait un détail qui lui avait déplu chez ses joueurs à Rennes, Luis Enrique s'est emporté en tournant le dos à son interlocuteur ; faisant ainsi face aux deux anciens joueurs que sont Rio Mavuba et Ludovic Giuly. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre. Les 25 premières minutes, pour moi, Rennes était meilleure que nous, il fallait s’améliorer où le match allait devenir compliqué. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des machines, ces messieurs (Ludovic Giuly et Rio Mavuba) étaient des joueurs. Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses » , a pesté l'entraineur du PSG.

«Luis Enrique est irascible et méprisant»