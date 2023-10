«Rentre-lui dedans» : Craquage au PSG, l'improbable conseil de Riolo

Amadou Diawara

Après la victoire du PSG face au Stade Rennais, Luis Enrique s'est énervé après une question d'Alexandre Ruiz. Selon Daniel Riolo, le journaliste français aurait dû se défendre et répondre sur le même ton à l'entraineur parisien, et non pas « s'écraser » pour faire bonne figure.

Ce dimanche soir, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse du Stade Rennais (1-3). Toutefois, Luis Enrique a tout de même trouvé le moyen de se mettre en colère. En effet, le technicien du PSG a mal pris une question d'Alexandre Ruiz après le coup de sifflet final de la rencontre.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Riolo n'a pas apprécié la réponse de Ruiz face à Enrique

Agacé, Luis Enrique a fait part de sa colère envers Alexandre Ruiz, avant de retrouver les vestiaires du PSG. Et selon Daniel Riolo, le journaliste de Free Ligue 1 n'aurait pas dû répondre poliment à l'entraineur parisien.

«Ils n’ont pas à s’écraser»