Un cadre du PSG dans la tourmente, il monte au créneau

La rédaction

Les supporters attendent mieux de Gianluigi Donnarumma. Que ce soit au PSG ou en Italie, le portier de 24 ans ne parvient pas à convaincre et n'échappe pas aux critiques. Alors que sa sélection affronte Malte ce samedi, le gardien parisien a tenu à répondre à ses détracteurs et a tenu à remercier son nouveau sélectionneur, Luciano Spalletti.

Sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma est intraitable. Mais force est de constater que le portier affiche de grosses lacunes en ce qui concerne le jeu au pied. Et au sein de la formation de Luis Enrique, cela fait tâche. Au PSG, il ne parvient toujours pas à faire l'unanimité. En Italie, son nom est également sous le feu des critiques, alors qu'il a la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Buffon. Alors que son équipe affronte Malte ce samedi, Donnarumma s'est prononcé sur son niveau de jeu.

Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert https://t.co/jlkUOrlbvF pic.twitter.com/b4ytYRyRzH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même »

« J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, de bien m'entraîner, de me mettre à la disposition de l'équipe, du staff et de l’entraîneur. J'essaierai de jouer le plus grand nombre de matches possible, et personne ne sait où je finirai, mais je donnerai toujours le meilleur de moi-même : si vous me comparez au nombre d’apparitions de Buffon, vous parlez de quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui a été le meilleur. Ce sera difficile, mais je ferai de mon mieux pour m'en approcher. » a lâché le portier du PSG, qui a aussi eu un mot pour Luciano Spalletti.

Spalletti au chevet de Donnarumma