Attaqué, un grand nom du PSG répond à ses détracteurs

Il n’y a pas qu’avec le PSG que Gianluigi Donnarumma se retrouve régulièrement sous le feu des critiques. Le portier italien est également au centre des débats dans son pays, où certains observateurs n’hésitent pas à remettre sa place de titulaire en question. De son côté, l’ancien de l’AC Milan préfère se concentrer sur le travail.

Après avoir fait l’unanimité au sortir d’un grand Euro remporté par l’Italie en 2021, Gianluigi Donnarumma se retrouve désormais régulièrement pointé du doigt pour ses prestations avec le PSG, mais également en sélection. De quoi même relancer les débats de l’autre côté des Alpes sur sa présence dans les cages italiennes. Les prochaines rencontres de la Squadra Azzurra contre Malte samedi puis l’Angleterre mardi s’annoncent donc importantes pour le portier du PSG, qui reste serein.

« Je donnerai toujours le meilleur de moi-même »

« J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, de bien m'entraîner, de me mettre à la disposition de l'équipe, du staff et de l’entraîneur , a indiqué ce vendredi Donnarumma en conférence de presse, relayé par TMW . J'essaierai de jouer le plus grand nombre de matches possible, et personne ne sait où je finirai, mais je donnerai toujours le meilleur de moi-même : si vous me comparez au nombre d’apparitions de Buffon, vous parlez de quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui a été le meilleur. Ce sera difficile, mais je ferai de mon mieux pour m'en approcher . »

« Il faut toujours grandir, travailler »