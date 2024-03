PSG : Un joueur fait halluciner Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il prend de l’importance sur le terrain, Vitinha impressionne également en dehors par son apprentissage de la langue française. Le milieu de 24 ans peut désormais prendre la parole dans la langue de Molière, de quoi épater Luis Enrique, qui ne s’est pas privé de taquiner son protégé.

Arrivé au PSG à l’été 2022, Vitinha n’a pas tardé à trouver sa place dans l’effectif parisien. Le milieu portugais est aujourd’hui pleinement épanoui, une adaptation réussie qui s’explique notamment par sa compréhension rapide de la langue française. « Au quotidien, j’essaie de parler un maximum et je me trompe sur beaucoup de choses mais les gens me corrigent et j’apprends ainsi , confiait-il quelques mois après son arrivée au PSG. Il faut essayer. Je sens que je peux déjà avoir une conversation plus ou moins normale en français, même si je fais encore beaucoup de fautes. J’essaie de parler toujours plus pour progresser. » Une méthode qui a porté ses fruits, de quoi épater Luis Enrique.

Vitinha épate Luis Enrique

Vitinha prend aujourd’hui la parole en français sans problème, comme il l’a de nouveau prouvé en zone mixte dimanche soir après la victoire du PSG à Montpellier (6-2), ce qui n’a pas échappé à son entraîneur. « Il parle français encore mieux qu’il joue au football , s’est enflammé Luis Enrique devant la caméra de PSGTV. Alors je vous laisse imaginer [à quel point il parle bien français] ! »

🎥 Lucho qui taquine Vitinha sur son niveau en français 😅 pic.twitter.com/d48lcxwPQl — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 22, 2024

« J’essaye d’apprendre »