Il pousse un coup de gueule sur cette recrue du PSG

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Randal Kolo Muani vit une première saison compliquée au PSG. Des difficultés qui n’ont en revanche pas remis en question sa place en équipe de France, ce qui devrait pourtant être le cas d’après Jérôme Rothen.

« Pour Randal, il n'a pas une grande carrière en bleu, il s'installe, il prend ses marques, on est tous derrière lui . » Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé a soutenu son coéquipier au PSG, Randal Kolo Muani. Malgré ses difficultés depuis qu’il est à Paris, l’attaquant de 25 ans est toujours sélectionné en équipe de France, ce qui est un problème pour Jérôme Rothen.

« Il a du mal à le passer avec le PSG »

« Deschamps, il est très fidèle de ce côté-là. Quand il a des trouvailles... Quand il va chercher des Kolo Muani à l'époque et qu'il leur donne des premières sélections, on ne peut pas dire qu'on avait des références au niveau européen, ou dire qu'on avait l'assurance que Kolo Muani allait passer le cap. La preuve, c'est qu'il a du mal à le passer avec le PSG », a déclaré Jérôme Rothen, dans Rothen s'enflamme sur RMC .

« Tu dois être titulaire dans ton club »