Coup dur pour le PSG, il fait son mea culpa

Thomas Bourseau

Bradley Barcola enchaînait les rencontres avec le PSG ces dernières semaines, disposant d’une grande confiance de la part de Luis Enrique. Cependant, l’ailier français a contracté une blessure à l’ischio-jambiers qui a déçu Thierry Henry à la fois pour le joueur que pour le Paris Saint-Germain.

Cette saison, Bradley Barcola dispose d’un temps de jeu important au PSG. Luis Enrique a placé une grande confiance en lui et il était même question d’un éventuel appel de Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de mars de l’équipe de France A.

Bradley Barcola se blesse pendant la trêve

Finalement, le sélectionneur des Bleus a reporté la première convocation de Bradley Barcola qui a été rappelé par Thierry Henry avec les Espoirs. Mais face à la Cote d’Ivoire vendredi soir (3-2), Bradley Barcola est sorti avant la demi-heure de jeu en raison d’une blessure contractée à l’ischio-jambiers.

PSG : Une star d’Hollywood balance sur Kylian Mbappé et son transfert ! https://t.co/Vmj2Es3nwz pic.twitter.com/hlH6hTTPgE — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«Déçu pour lui, déçu pour le PSG, ce n’est pas le but»