PSG : Mbappé interpelle Luis Enrique, c'est une surprise

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG en fin de saison. Depuis, la gestion de la star de 25 ans par Luis Enrique a drastiquement changé. Plus considéré comme indispensable en Ligue 1, le numéro 7 est donc parfois laissé au repos. Mbappé de son côté, a affirmé se sentir plus frais grâce au choix de son coach à Paris.

Le 13 février dernier, Kylian Mbappé rencontrait le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Au cours d’une réunion sommet, la star de 25 ans actait son départ en fin de saison. Depuis cette annonce, Mbappé n’est clairement plus intouchable à Paris. A de nombreuses reprises, Luis Enrique a décidé de se passer du Français en Ligue 1, affirmant qu’il devait d’ores et déjà préparer son équipe à évoluer sans le Bondynois.

La gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique est désormais claire

Si la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique au PSG est cependant différente en Ligue des Champions, les dernières prestations du numéro 7 à Paris ont été particulièrement remarquées. Remplacé à la mi-temps du match face à l’AS Monaco (0-0, le 1er mars dernier), le capitaine de l’équipe de France aurait-il été piqué dans son orgueil ? Possible. En attendant, Mbappé semble apaisé, et a confirmé que son temps de jeu en baisse au PSG lui permettait de se sentir reposé avant les prochaines échéances.

«J'ai commencé la saison en me disant que tout pouvait se passer»