PSG : Mbappé se fait clasher en direct !

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a fait parler de lui pour autre chose que son futur départ du PSG, puisqu’il a porté plainte contre le célèbre youtubeur, Mohamed Henni. Et ce dernier, invité de Cyril Hanouna dans l’émission Touche Pas À Mon Poste jeudi soir en direct, a une nouvelle fois clashé l’attaquant du PSG au sujet de leur litige.

C’est un fait, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui en ce moment, et pas seulement pour des raisons sportives. En effet, l’attaquant du PSG et son entourage ont récemment déposé une plainte à l’encontre de Mohamed Henni. Il est reproché au youtubeur d’avoir utilisé le nom du capitaine de l’équipe de France pour l’un de produits de sa marque de fast-food, avec l’intitulé suivant : « Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Et le clash continue entre les deux hommes…

Mohamed Henni pousse un coup de gueule

Invité en direct sur le plateau de TPMP par Cyril Hanouna jeudi soir, Mohamed Henni s’en est encore pris à Kylian Mbappé sur ce litige judiciaire : « Il ne veut être associé à aucune marque, à aucun joueur. Quand il est avec des Messi, des Neymar il fait la gueule. C’est bon à un moment, si tu veux jouer tout seul va faire du tennis, va faire du golf », lâche sèchement Mohamed Henni, rappelant les précédents conflits entre Kylian Mbappé et certains de ses ex-coéquipiers du PSG.

« Qu’il arrête de nous faire ch**r »