OM - PSG : Luis Enrique reçoit deux mauvaises nouvelles

Amadou Diawara

Le 31 mars, le PSG se déplace à Marseille pour affronter l'OM au stade Vélodrome. Pour ce Classique, Luis Enrique sera privé de deux joueurs titulaires. En effet, Marquinhos et Bradley Barcola seraient forfaits pour la 27ème journée de Ligue 1, et ce, parce qu'ils sont respectivement touchés à un tendon d'Achille et à une cuisse.

Leader de Ligue 1 avec 12 points d'avance sur son dauphin Brest, le PSG a un rendez-vous important lors de la 27ème journée du championnat. En effet, le club de la capitale doit se frotter à son plus grand ennemi : l'OM.

PSG : Luis Enrique dépassé avec Mbappé ? Il pousse un gros coup de gueule https://t.co/WV1zBTqYZZ pic.twitter.com/61o42q6yTo — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Le PSG affronte l'OM le 31 mars

Après la trêve internationale, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome. En effet, le club emmené par Luis Enrique affronte l'OM le dimanche 31 mars à 20h45. Toutefois, l'écurie rouge et bleu sera privée de deux joueurs majeurs pour cette rencontre au sommet.

Marquinhos et Barcola sont forfaits