PSG : Deux renforts pour Barcelone ?

Au PSG, le rendez-vous de l’année approche et aura lieu le 10 avril prochain, à savoir le quart de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Et pour ce choc, le Paris Saint-Germain espérerait pouvoir compter en ses rangs les présences du capitaine Marquinhos et Bradley Barcola, tous deux blessés à l’instant T.

Le 10 avril prochain, au Parc des princes, le PSG recevra le FC Barcelone dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des champions. Pour ce cinquième choc en phase à élimination directe de la C1 entre les deux équipes depuis le début de l’ère QSI au Paris Saint-Germain, le club de la capitale pourrait éventuellement enfin compter à nouveau sur Marquinhos.

Marquinhos absent contre l’OM

Pour rappel, le capitaine du Paris Saint-Germain est éloigné des pelouses depuis une blessure au mollet contractée à Nantes le 17 février dernier (2-0). Diminué au niveau du tendon d’Achille ces derniers temps, Marquinhos n’a pas repris la compétition et ne devrait d’ailleurs pas être présent à l’Orange Vélodrome avec le vestiaire de Luis Enrique pour affronter l’OM le 31 mars prochain. Son entourage explique ce dimanche à L’Équipe qu’il est « très peu probable qu’il soit apte » à prendre part à ce Classique face à l’Olympique de Marseille.

Marquinhos et Barcola de retour pour le FC Barcelone ?