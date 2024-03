PSG : Grandes retrouvailles à Paris !

Arnaud De Kanel

Tombeur de la Real Sociedad au tour précédent, le PSG retrouvera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation qui va rappeler des souvenirs à Luis Enrique ainsi qu'à son joueur Ousmane Dembélé, tous deux passés par la Catalogne.

L'histoire était déjà écrite d'avance. Comme souvent en Ligue des champions, le PSG a hérité du FC Barcelone au tirage au sort. Le club de la capitale va donc croiser la route d'un adversaire que Luis Enrique et Ousmane Dembélé connaissent très bien. L'heure sera donc aux retrouvailles.



Une rencontre sous le signe des retrouvailles pour Enrique et Dembélé

Le coach du PSG va donc retrouver son ancien club, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraineur. En effet, Luis Enrique a eu l'occasion de revêtir le maillot blaugrana à 300 reprises mais aussi de diriger cette équipe. C'était lui qui était aux commandes du Barça lors de la Remontada en 2017. Il va également retrouver son ancien coéquipier et ancien joueur, un certain Xavi. Le plus célèbre compère d'Andres Iniesta a annoncé son départ du Barça à l'issue de la saison mais il ne va pas offrir la qualification sur un plateau aux Parisiens. Enfin, Ousmane Dembélé va croiser la route de ses anciens partenaires et de son ancien entraineur. En Catalogne, on se prépare déjà au choc.

«Tout le monde sera en feu»