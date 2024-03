PSG : Un projet surprise révélé en équipe de France ?

Thomas Bourseau

Plusieurs joueurs de Didier Deschamps sont encore en lice avec leurs clubs respectifs pour la Ligue des champions. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers du PSG. Si bien que d’après L’Equipe, ils sont focalisés sur la C1 et non l’Euro, au point où le projet de manquer le match face au Chili serait dans les têtes de la majorité.

Kylian Mbappé n’est pas l’unique représentant du PSG pour ce rassemblement de mars en équipe de France. En effet, le capitaine des Bleus est entouré d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery ou encore de Lucas Hernandez. Que ce soit les joueurs du Paris Saint-Germain ou d’autres clubs toujours en lice pour le sacre à Wembley en Ligue des champions le 1er juin prochain, le ton était à la C1 la semaine dernière à Clairefontaine selon L’Équipe et non à l’Euro à partir du 14 juin.

La Ligue des champions dans les têtes des Bleus, une volonté d’esquiver le Chili ?

D’ailleurs, à en croire L’Équipe , certains éléments du groupe de Didier Deschamps se seraient dès leur arrivée déjà demandés comment esquiver le deuxième match du rassemblement face au Chili mardi. Le but ? Économiser leurs forces au vu du calendrier XXL qui les attend pour cette fin de saison dont les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone pour les concernés au PSG les 10 et 16 avril prochain.

Pas de révolte après l’Allemagne