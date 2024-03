PSG : Mbappé va se faire «sécher» ? Il dévoile un gros duel en direct !

Benjamin Labrousse

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG va se frotter au FC Barcelone. Un choc se profile entre les deux équipes, mais également entre Kylian Mbappé et Pau Cubarsi. Le défenseur de 17 ans brille ces dernières semaines, et aura la lourde tâche de stopper l’un des meilleurs joueurs du monde. Un duel dans le match auquel a réagi Fabian Ruiz.

Kylian Mbappé attendu au tournant. Pour sa dernière saison sous les couleurs du PSG, l’attaquant de 25 ans espère réaliser une fin d’exercice 2023-2024 sensationnelle, et cela passera par une grosse campagne de Ligue des Champions. Les 10 et 16 avril prochains, le PSG affronte le FC Barcelone en quarts de finale, où le jeune Pau Cubarsi pourrait poser des problèmes à l’attaque de Luis Enrique.

«Cubarsi l’attend pour le sécher»

Âgé de 17 ans, Pau Cubarsi rayonne ces dernières semaines. Le défenseur central réalise des performances de haut niveau avec le Barça, et a même effectué ses débuts internationaux avec l’Espagne ce vendredi. Journaliste pour El Chiringuito , José Alvarez affirmait récemment que Cubarsi allait poser de sérieux problèmes à Kylian Mbappé et au PSG : « Cubarsi l’attend pour le sécher » . De son côté, Fabian Ruiz côtoie le numéro 7 au sein du club parisien, mais a également découvert le prodige catalan en sélection...

«Ce sera un beau duel»