Mbappé - PSG : La presse italienne vend la mèche

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, après donc sept saisons. Mais ni lui ni le club parisien n’ont pour le moment officialisé ces informations, même si en Espagne le Real Madrid semble être déjà prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Depuis l’été dernier, la fin semble être proche pour Kylian Mbappé et le PSG. Cela n’a fait que se confirmer au fil des mois et cet hiver, RMC Sport a annoncé que la star française aurait annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers.

« Je ne suis pas responsable des dire ou des pensées des gens »

Ces informations ont été confirmées par plusieurs médias en France comme à l’étranger, mais pour le moment Mbappé comme le PSG restent silencieux sur le sujet. « Mon objectif c'est d'être performant dans les matchs qui comptent, ce qui se passe en dehors c'est en dehors et je ne suis pas responsable des dire ou des pensées des gens » a déclaré tout récemment en conférence de presse le capitaine de l’équipe de France, assurant n’avoir « rien à annoncer » sur son avenir.

L’opération « folle » du Real Madrid