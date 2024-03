Coup dur pour ce crack, ça bouge au PSG !

Amadou Diawara

Lors du rassemblement de l'équipe de France U23, Bradley Barcola a été victime d'une lésion à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Déjà forfait pour affronter l'OM et le Stade Rennais, le crack du PSG est incertain pour le choc face au FC Barcelone. Pour que son numéro 29 soit de la partie en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le staff parisien s'est lancé dans une véritable course contre la montre.

Alors que Didier Deschamps a préféré se passer de ses services, Bradley Barcola a été convoqué par Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France U23. Titularisé face à la Côte d'Ivoire, l'attaquant du PSG a dû sortir du terrain prématurément, et ce, à cause d'une blessure.

Blessé, Barcola est incertain pour PSG-Barça

Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport, Bradley Barcola souffre d'une lésion à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Une blessure qui va le priver des deux prochains matchs du PSG. D'abord, contre l'OM ce dimanche en Ligue 1, puis face au Stade Rennais mercredi en Coupe de France.

Le PSG s'active pour soigner Barcola