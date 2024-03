Real Madrid : Le clan Haaland annonce une folie à 180M€ !

Pierrick Levallet

Dans l'optique de construire une équipe capable de dominer le football européen, le Real Madrid devrait accueillir Kylian Mbappé et voudrait également mettre la main sur d'autres stars. En revanche, Erling Haaland ne serait plus une priorité pour les Merengue. Pourtant, Florentino Pérez était prêt à faire une folie pour le recruter l'été dernier.

Après avoir été plutôt discret l’été dernier sur le mercato, le Real Madrid préparerait du lourd pour cet été. Afin de se construire une équipe jeune et capable de dominer le football européen, le club madrilène a quelques pistes en tête. Kylian Mbappé ne devrait plus tarder à arriver, et Endrick devrait débarquer en juillet prochain.

PSG - Real Madrid : Mbappé s'en va, une offre va partir pour Haaland https://t.co/F3EoXbggJ8 pic.twitter.com/h1r7eptQnu — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Le Real Madrid ne se focalise plus sur Haaland

Mais ce n’est pas tout. Le Real Madrid ciblerait également Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. Erling Haaland, lui, ne serait plus vraiment une priorité pour la Casa Blanca . Pourtant, Florentino Pérez n’était pas contre sortir les grands moyens pour le recruter il y a quelques mois.

Florentino Pérez préparait une folie l'été dernier