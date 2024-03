Mbappé - Haaland : Le Real Madrid prend une grande décision !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid. L'international français ne compte pas prolonger au PSG et tout indique qu'il finira par signer chez les Merengue. Florentino Pérez pourrait également aller chercher Erling Haaland. Mais le président madrilène aurait pris une toute autre décision pour le buteur norvégien sur le mercato.

Sept ans après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé quittera la capitale cet été. Le champion du monde 2018 ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que le Real Madrid était en pole position pour obtenir sa signature, malgré les autres offres dont la star de 25 ans dispose.

Erling Haaland associé à Kylian Mbappé ?

Mais Kylian Mbappé ne devrait pas débarquer seul au Real Madrid. En effet, le nom d’Erling Haaland revient également souvent du côté de la Casa Blanca . Florentino Pérez pourrait associer le buteur norvégien à l’international français pour former une attaque de folie. Mais le président madrilène aurait pris une toute autre décision.

Le Real Madrid n'en fait plus sa priorité