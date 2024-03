PSG : Mbappé va faire paniquer le vestiaire, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé s'engagera très probablement avec le Real Madrid dans les prochaines semaines, Joan Laporta, président du FC Barcelone, assurait récemment que le salaire de l'attaquant du PSG allait créer un déséquilibre dans le vestiaire merengue. Une affirmation démentie par Mohamed Sissoko.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait, selon toute vraisemblance, rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un très gros coup sur le plan sportif, mais Joan Laporta estimait également que cela allait causer des problèmes en interne, notamment dans le vestiaire de la Casa Blanca .

PSG : Un coéquipier de Mbappé lui prépare un sale tour ! https://t.co/5u1zJ0nAVC pic.twitter.com/CjbhvnjPLS — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

«C’est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire»

« Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), non ? Car ils ne vont pas jouer tous les deux (ndlr : Vinicius) au même endroit et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers. Et d’ailleurs en parlant de chiffres, c’est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire. Ce n’est pas un cadeau », confiait le président du FC Barcelone.

«Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation»