Mbappé - PSG : Il promet l’enfer au Real Madrid

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va enfin s’engager avec le Real Madrid à l’issue de la saison. Une arrivée très attendue par le club merengue, mais du côté du FC Barcelone, Joan Laporta assure que ce n’est pas une si bonne nouvelle pour les Madrilènes qui vont devoir gérer plusieurs problèmes.

Ce n'est désormais plus un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. L'attaquant français va s'engager avec le Real Madrid. Bien que rien ne soit officiel, c'est la tendance majeure du moment. Un dossier qui est évidemment largement évoqué en Espagne, et même au FC Barcelone où Joan Laporta s'est permis de donner son avis sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Mbappé au Real, Laporta annonce des problèmes

« Est-ce que je suis envieux du Real Madrid pour Mbappé ? Pas du tout, pas du tout. En plus, je ne sais pas s’ils le feront ou non. On verra », lâche le président du FC Barcelone dans une interview accordée à Mundo Deportivo , avant d’évoquer la complexité de faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius Junior ensemble.

«Ce n’est pas un cadeau»