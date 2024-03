Mercato : Messi balance sur son transfert au PSG !

Pierrick Levallet

À la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone lors de l'été 2021. En fin de contrat, l'Argentin n'a pas été prolongé et a signé libre au PSG. Deux ans plus tard, La Pulga est parti pour rejoindre l'Inter Miami en MLS. Le champion du monde 2022 profite désormais de sa fin de carrière et n'a pas hésité à revenir sur son départ de la Catalogne.

Lors de l’été 2021, un véritable coup de tonnerre a retenti sur le mercato. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas prolongé en Catalogne. La Pulga a alors quitté les Blaugrana à la surprise générale. Annoncé du côté de la MLS et de Manchester City, l’Argentin a finalement signé au PSG. Formant un trio d’attaque époustouflant sur le papier avec Kylian Mbappé et Neymar, Lionel Messi a néanmoins eu plus de mal que prévu à s’adapter.

Un passage mitigé au PSG pour Lionel Messi

Sa première saison dans la capitale était mitigée pour ses standards (11 buts et 15 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues). Lionel Messi a alors redressé la barre lors de l’exercice suivant (21 réalisations et 20 offrandes en 41 rencontres). Mais malgré cela, le champion du monde 2022 continuait d’être conspué par les supporters du PSG. Non prolongé, il est alors parti comme il est arrivé et a signé à l’Inter Miami en MLS.

«Je n’étais pas prêt à reconstruire ma vie»