PSG - Real Madrid : Ça va bouger pour Mbappé

Amadou Diawara

Alors que le PSG ne l'a pas autorisé à disputer les JO de Tokyo en 2021, Kylian Mbappé rêve de participer à ceux de Paris cet été. Toutefois, le numéro 7 parisien va devoir obtenir le feu vert du Real Madrid, son prochain club, pour espérer voir son souhait se réaliser. Désireux de convoquer Kylian Mbappé, Thierry Henry devrait bientôt lancer les hostilités sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 de Luis Enrique va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Panique pour Deschamps, Riolo balance sur Mbappé https://t.co/SxpYzOIOkB pic.twitter.com/omqB6lxtyO — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Thierry Henry veut convoquer Kylian Mbappé

Alors qu'il rêve de disputer les JO de Paris cet été, Kylian Mbappé doit donc obtenir l'aval de Florentino Pérez. Toutefois, à en croire Le Parisien, le président du Real Madrid ne devrait pas le libérer cet été, tout comme les autres joueurs français du club.

Thierry Henry va lancer les hostilités pour Mbappé