PSG : Un coéquipier de Mbappé lui prépare un sale tour !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé l’a annoncé en interview pour Téléfoot dimanche dernier. Avec le groupe « spécial » et « uni » en équipe de France, le capitaine des Bleus compte matérialiser tout ça par des trophées, à commencer par l’Euro ? Vitinha, son coéquipier au PSG, a d’autres projets avec la sélection portugaise.

Vitinha évolue aux côtés de Kylian Mbappé au PSG jusqu’à la fin de la saison et le départ annoncé du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et cet été donnera le coup d’envoi de l’Euro au cours duquel Mbappé et Vitinha se disputeront le trophée de la meilleure équipe du continent européen du 14 juin au 14 juillet. En forme avec le Paris Saint-Germain, l’international portugais veut en être comme il l’a révélé en conférence de presse lundi. « Bien sûr, je m'imagine à l'Euro, mais je sais que ma place n'est pas garantie. Et je suis content que ce soit le cas, cela me permet de rester vigilant et d'être au top de mes capacités pour être prêt. Mais bien sûr, j'espère y être ».

«L’Euro ? Il est clair que nous voulons gagner comme n'importe quelle autre équipe»

Et si jamais Vitinha venait à être sélectionné par Roberto Martinez pour l’Euro, le coéquipier de Kylian Mbappé au PSG espérerait mettre les mains sur l’Euro comme le Portugal l’a fait en France en 2016. « Il est clair que nous voulons gagner comme n'importe quelle autre équipe. Je mentirais si je ne le disais pas. Nous savons que nous sommes en lice, nous avons une grande équipe et de grands joueurs. Nous devons simplement nous rendre à l'Euro et montrer la qualité que nous avons ».

Après Mbappé, le PSG prend une petite revanche sur le Real Madrid ? https://t.co/6yodtpxttx pic.twitter.com/w3XwutJmkZ — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Vitinha l’affirme, le Portugal est «un sérieux prétendant» à la victoire finale