Mercato - Real Madrid : Un ultimatum est lancé, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Alphonso Davies (23 ans) pourrait quitter le Bayern Munich et rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato estival. Interrogé sur l'avenir de son protégé, l'agent Nick Huoseh a poussé un coup de gueule, et ce, parce que le club bavarois leur a lancé un ultimatum.

Après cinq ans et demi de bons et loyaux services au Bayern, Alphonso Davies pourrait prendre le large. En fin de contrat le 30 juin 2025, le latéral gauche canadien n'a pas réussi à s'entendre avec sa direction pour prolonger. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid. Le club merengue étant emballé par l'idée de recruter Alphonso Davies lors de ce mercato estival.

«Il est injuste qu'Alphonso soit attaqué maintenant»

Lors d'un entretien accordé à BILD , Nick Huoseh a fait un point sur l'avenir d'Alphonso Davies, dénonçant l'attitude du Bayern. « Il est injuste qu'Alphonso soit attaqué maintenant. Il y a un an, nous étions proches d'un accord, puis toute la direction du club a été remplacée. Nous n'avons pas eu de nouvelles pendant sept mois. J'ai pourtant essayé de contacter moi-même le club pendant cette période. Aujourd'hui, on nous pose un ultimatum et nous sommes censés réagir dans les deux semaines parce que le club est sous pression et qu'il a mis du temps à se réorganiser au sein de la direction ? Ce n'est pas juste » , a pesté l'agent d'Alphonso Davies avant d'en rajouter une couche.

«Nous trancherons à la fin de la saison»