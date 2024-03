Mercato : Une star de Deschamps prête à dire oui au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une année après avoir accueilli Lucas Hernandez dans ses rangs, le PSG pourrait se positionner sur son frère Théo, dont l’avenir s’écrit en pointillé du côté de l’AC Milan. D’après la presse italienne, la formation parisienne apparaît comme l’une des destinations possibles pour le joueur de 26 ans, en pleine réflexion pour son avenir.

Et si le PSG comptait dans ses rangs une nouvelle fratrie ? L’été dernier, Lucas Hernandez s’engageait en faveur du club de la capitale pour 45M€ en provenance du Bayern Munich, une arrivée qui pourrait être suivie un an plus tard par celle de son frère. Selon la presse italienne, le PSG apparaît comme une option sérieuse pour accueillir Théo Hernandez, dont l’avenir s’écrit en pointillé à l’AC Milan.



Les doutes de Théo Hernandez

Après cinq saisons chez les Rossoneri , Théo Hernandez serait en pleine réflexion pour son avenir d’après CalcioMercato.it , expliquant que les tentations sportives et économiques sont grandes pour un joueur qui pourrait avoir le sentiment d’avoir fait le tour à l’AC Milan. Pour l’heure, aucune discussion ne serait en cours pour la prolongation de l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2026.

Le Bayern est également là

Outre le PSG, le Bayern Munich est également annoncé sur les traces du petit frère de Lucas Hernandez en cas de départ d’Alphonso Davies, encore loin d’une prolongation et dans le viseur du Real Madrid, souhaitant profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer cet été, soit une année avant la fin de son engagement.