Mercato : Le PSG envoie deux offres, c’est hallucinant

Benjamin Labrousse

Depuis deux saisons, la politique sportive du PSG est jugée par le conseiller sportif Luis Campos. Le Portugais doit cependant composer avec la présence d’Antero Henrique, ancien directeur sportif du club parisien (2017-2019). Les deux hommes auraient parfois du mal à s’entendre, comme lors du recrutement de Carlos Soler en 2022. Explications.

Depuis le rachat du club opéré par le fonds d’investissement QSI en 2011, le PSG a été mené par différentes têtes au niveau de sa politique sportive. En effet, à la fois Leonardo (deux passages à Paris), Patrick Kluivert, Antero Henrique, et Luis Campos ont tous tenté de mener Paris vers les sommets. L’actuel dirigeant portugais, lui, occupe une fonction de conseiller sportif du PSG, et ne possède pas forcément carte blanche pour bâtir son effectif.

Les incompréhensions règnent entre Campos et Antero Henrique

En effet, ce n’est pas un secret, l’aval de Doha est très souvent nécessaire pour Luis Campos afin de recruter un joueur. Mais de plus, l’ancien bâtisseur de l’AS Monaco ou encore du LOSC doit composer avec la présence de son compatriote Antero Henrique. L’ancien directeur sportif de 2017 à 2019 est revenu travailler au PSG trois ans plus tard. Cette fois-ci officieusement, Antero Henrique est notamment chargé de s’occuper des ventes concernant les éléments indésirables du club parisien. Mais comme le souligne Foot Mercato , cela crée parfois des tensions sur certains dossiers, où les deux dirigeants portugais ne sont pas d’accord, et surtout, ne communiquent pas.

Le PSG a envoyé deux offres dans la même journée pour Soler