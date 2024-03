Mbappé provoque un énorme départ au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé conseiller sportif du PSG en 2022, dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait finalement être sur le départ à l'issue de la saison et suivre une nouvelle fois le crack de Bondy. Son départ fait beaucoup parler en interne et personne ne semble s'y opposer.

La fin de saison 2021/2022 avait été très animée du côté du PSG. Et pour cause, Kylian Mbappé, longtemps annoncé sur le départ, a finalement prolongé son contrat avec le club de la capitale. Dans les négociations, l'attaquant français avait imposé la nomination de Luis Campos pour remplacer Leonardo. Nommé conseiller sportif du PSG, le Portugais pourrait d'ailleurs suivre une nouvelle fois le crack de Bondy.

Campos sur le départ après Mbappé ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos pourrait être l'une des principales victimes du départ de Kylian Mbappé. Jugé trop proche du crack de Bondy, le Portugais pourrait ainsi être poussé à partir dans la foulée du capitaine des Bleus, qui va s'engager avec le Real Madrid. Personne ne confirme en interne du côté du PSG, mais il n'y a pas non plus de démenti formel, preuve que Luis Campos, qui a encore un an de contrat, n'est plus vraiment en odeur de sainteté au sein du club parisien.

Campos ne fait plus l'unanimité en interne