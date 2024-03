PSG : Il défend Mbappé et fait craquer le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de conseiller sportif du PSG durant l'été 2022 pour remplacer Leonardo, Luis Campos a été nommé afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Les deux hommes sont effectivement très proches depuis leur passage à l'AS Monaco, et cela pourrait bien provoquer le départ du Portugais. Certaines scènes ont même agacé Nasser Al-Khelaïfi.

Durant l'été 2022, le PSG a connu plusieurs changements. Leonardo a tout d'abord été démis de ses fonctions de directeur sportif. Le Brésilien a payé sa relation conflictuelle avec le clan Mbappé et donc son incapacité à trouver un accord pour prolonger le crack de Bondy. Nasser Al-Khelaïfi avait donc repris le dossier en mains, parvenant à un terrain d'entente pour la signature d'un nouveau bail de l'attaquant français. Ce dernier avait d'ailleurs négocié le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Le dirigeant portugais est proche de l'entourage de Mbappé, ce qui a donc facilité son arrivée.

Campos défend Mbappé, Al-Khelaïfi s'agace

Cette proximité entre Luis Campos et Kylian Mbappé passe d'ailleurs assez mal en interne. L'EQUIPE relate deux évènements qui témoignent de ces tensions. Le Portugais a pris deux fois la défense de l'attaquant français dans des moments chauds. La première fois, c'était l'été dernier lorsque le joueur a été écarté et mis au loft et la seconde fois, c'est lorsque Kylian Mbappé a annoncé son départ en interne. Lors de ses deux épisodes, Luis Campos a ainsi pris la défense du joueur plutôt que du PSG. Ce qui a fortement déplu à Nasser Al-Khelaïfi.

Une proximité mal vue en interne, un départ imminent pour Campos ?