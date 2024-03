Mercato : Neymar et Verratti quittent le PSG, le boss s’énerve

Alexis Brunet

Depuis 2022, Luis Campos est conseiller football du PSG. Le Portugais n’est pourtant pas le seul à avoir de l’influence au sein du club parisien. En plus de Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique a toujours un certain pouvoir. C'est d'ailleurs ce dernier qui a réussi à vendre Neymar, et Marco Verratti l'été dernier. Une ingérence qui agace beaucoup Luis Campos.

L'été dernier, le PSG a tourné une grande page de son histoire, en se séparant de trois joueurs importants. Lionel Messi a quitté Paris, seulement deux ans après son arrivée, mais c'est surtout les départs de Neymar, et Marco Verratti qui ont beaucoup fait parler.

Neymar et Marco Verratti ont été vendus par Antero Henrique

D'après les informations de Foot Mercato , les départs de Neymar et Marco Verratti ont été rendus possibles grâce à l'intervention d'Antero Henrique. Le Portugais n'est plus directeur sportif au PSG, mais il continue de graviter autour du club de la capitale. C'est donc lui qui a réussi à vendre les deux stars, et donc à dégager de la masse salariale, ce qui a permis d'avancer sur le mercato.

Luis Campos n'apprécie pas l'ingérence d'Antero Henrique